Gabigol no Flamengo: ‘Quero retribuir o carinho da torcida’

O Flamengo anunciou nesta sexta-feira, 11, a contratação de Gabriel Barbosa, o Gabigol. Emprestado por um ano pela Inter de Milão, o atacante foi apresentado à tarde, no centro de treinamento e ressaltou a surpresa de receber o carinho dos torcedores.

“Estou muito feliz, é um dia especial. É difícil explicar essa identificação tão rápida com os torcedores. Espero que esse carinho também possa ajudar todo o elenco. O Flamengo realmente é enorme, tem tradição e torcida enormes. Ainda nem joguei e já estou sentindo todo esse carinho e quero retribuir. Espero que possa ser um ano feliz para mim e para o clube inteiro.”

O anúncio era esperado desde a terça-feira, quando o jogador postou um vídeo em que aparecia vestido com a camisa do time carioca. Por questões burocráticas, o atacante só foi anunciado nesta sexta. “Durante a negociação, fiquei bem ansioso. Queria muito que isso acontecesse. Ficou bem claro que queria jogar pelo Flamengo.”.

O Flamengo é o clube que mais gastou em contratações no país. No caso de Gabriel, o time carioca ficará responsável por pagar 100% do salário do atleta, cerca de 1,25 milhão de reais por mês, fato que, segundo ele, não trará uma pressão negativa. “Independente do investimento, a camisa do Flamengo é muito pesada, o jogador que vem sabe disso. É uma pressão boa.”

Sobre o gasto inédito do Flamengo, Marcos Braz, vice-presidente de futebol, garantiu que tudo está dentro do orçamento. “Todas as contratações dentro do plano de governança. Tudo está sendo feito com muita responsabilidade. Só para deixar claro, aproveitando a presença dos sócios, é a contribuição deles que nos possibilita tudo isso.”

Formado na base do Santos, Gabigol foi negociado com a Inter de Milão, mas não teve sucesso na Itália e nem em Portugal, depois de ser emprestado para o Benfica. De volta ao Santos em 2018, também por empréstimo, o atacante de 22 anos foi o artilheiro da última edição do Campeonato Brasileiro, com 18 gols, e da Copa do Brasil, marcando quatro vezes.

Apesar do destaque no ano passado, Gabriel garantiu que não será privilegiado. “Não venho para suprir a ausência de jogadores importantes. Temos um grande elenco e o Flamengo vai continuar se reforçando. Não quero exaltar só a mim. Não chego para ser o cara do time, o titular, chego para ajudar. O professor Abel (Braga) vai estar cheio de opções. Um elenco forte é bom para ajudar o flamengo a crescer”, finalizou.

