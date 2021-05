Gabigol marca dois, Flamengo vence Fluminense e conquista o Carioca

O Flamengo mantém sua hegemonia no Rio de Janeiro. Neste sábado, 22, o clube rubro-negro derrotou o rival Fluminense por 3 a 1 pelo segundo jogo da final do Campeonato Carioca, no Maracanã, e, como a ida acabou empatada por 1 a 1, ficou com o título estadual pelo terceiro ano consecutivo. Por outro lado, o Flu não consegue encerrar um jejum de nove anos sem ganhar a competição. O grande nome do jogo foi Gabigol, que balançou a rede duas vezes.

Com ampla superioridade no primeiro tempo, o Flamengo criou as melhores oportunidades e conseguiu abrir uma vantagem de dois gols com Gabigol. O primeiro foi marcado aos 43 minutos, com o atacante convertendo pênalti. No minuto anterior, o goleiro Marcos Felipe atropelou o meia Giorgian De Arrascaeta e o árbitro assinalou a penalidade. O segundo saiu pouco antes do intervalo, aos 46 minutos. O artilheiro recebeu de Filipe Luís, invadiu a área pela esquerda e bateu cruzado para marcar.

Logo no começo do segundo tempo, o Fluminense diminuiu a desvantagem, aos 6 minutos, com Fred batendo pênalti. Antes, Rodrigo Caio derrubou Caio Paulista em disputa e, após consulta ao VAR, o árbitro marcou a infração. O Flu cresceu na partida, mas pouco criou. Já na reta final, aos 41 minutos, o Flamengo fechou o placar. Pedro mandou uma bomba de fora, o goleiro Marcos Felipe acabou soltando a bola e João Gomes, no rebote, apenas empurrou para a rede.