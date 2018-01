G. Jesus, sobre lesão confirmada no joelho: ‘não é muito séria’

O Manchester City e o atacante Gabriel Jesus confirmaram nesta segunda-feira que o jogador brasileiro sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. O clube europeu afirma que Jesus passará por mais exames nos próximos dias, que atestarão o nível da lesão e permitirão que se estabeleça uma previsão para retorno dele à equipe.

Pouco depois do comunicado do time, o próprio Gabriel Jesus utilizou o Instagram para dizer que a lesão “não é muito séria” e que não será preciso passar por cirurgia.

“Hoje fiz um exame no joelho esquerdo que diagnosticou uma pequena lesão no ligamento colateral medial! Graças a Deus não é uma lesão muito séria e não preciso passar por nenhum procedimento cirúrgico. Volto o mais rápido possível! Obrigado por todas as mensagens de apoio e pensamento positivo! Feliz ano novo! 2018 promete”, publicou o jogador.

O camisa 9 da Seleção Brasileira comandada por Tite se machucou neste domingo, aos 10 minutos do primeiro tempo do empate por 0 a 0 entre Manchester City e Crystal Palace, pela 22ª rodada do Campeonato Inglês. Jesus se machucou sozinho, ao abrir demais a perna para proteger a bola, e deixou o gramado chorando. Depois da partida, o técnico do City, Pep Guardiola, disse que o brasileiro ficará de “um a dois meses” em recuperação.

Esta é a terceira lesão sofrida por Gabriel Jesus em um ano na Inglaterra. Em fevereiro, fraturou o pé direito e ficou dois meses afastado. Em junho, ele ficou um mês em recuperação após levar cotovelada no rosto do zagueiro Nicolás Otamendi, seu companheiro de clube, durante amistoso entre Brasil e Argentina.