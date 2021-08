Futsummit 2021: congresso reúne Zico e outras personalidades do futebol

O Mercado Bitcoin Futsummit, um congresso on-line sobre a indústria do futebol, sediará sua segunda edição nos dias 16 e 17 de setembro e contará com importantes personalidades do futebol, entre atletas, dirigentes e profissionais de mídia. As inscrições gratuitas estão disponíveis por meio do site futsummit2021.com.br.

A PLACAR, a organização do evento confirmou a presença de dois ídolos do Flamengo e da seleção brasileira: Zico e o ex-goleiro Júlio Cesar. Outros integrantes do corpo de palestrantes do Mercado Bitcoin Futsummit 2021 serão anunciados semanalmente por meio dos perfis de redes sociais do evento.

O Futsummit oferece conhecimento a quem sonha em trabalhar na indústria do futebol ou deseja aperfeiçoamento profissional na carreira, de maneira gratuita. Em sua primeira edição, realizada no ano passado, o evento contou com mais de 25.000 inscritos virtuais para mais de 30 horas de conteúdo, apresentando tendências, metodologias, dados, boas práticas e cases de sucesso de especialistas.

“Viver do esporte, trabalhar com futebol, independente da área de atuação, é o sonho de muitos no Brasil e no mundo, e o Futsummit nasceu com a missão de inspirar e promover conhecimento para que sonhos se realizem”, afirmou Getúlio Vargas, ex-goleiro e hoje empresário, idealizador e curador do evento.

“A parceria com o Mercado Bitcoin proporcionará aos participantes Futsummit entender como essa tecnologia pode influenciar nas finanças de um clube, além de criar uma nova relação digital com seus associados e torcedores – inclusive, através de ativos digitais com potencial de retorno importante”, comenta Reinaldo Rabelo, CEO do Mercado Bitcoin.