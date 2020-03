Há quem ache incômodo, outros já se acostumaram; o fato é que se trata de uma realidade sem volta: as transmissões de futebol deixaram de ser exclusividade das emissoras de TV. O Facebook, que desde o ano passado detém os direitos de transmissão dos jogos de quintas-feiras da Copa Libertadores, ampliou o seu cardápio de futebol e fechou parceria com 11 grandes clubes brasileiros nesta semana.

A rede social produzirá cerca de 800 vídeos exclusivos para o Facebook Watch das seguintes equipes: Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Vasco, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Internacional, Grêmio e Athletico Paranaense. O conteúdo será disponibilizado nas páginas dos clubes no Facebook – que, somadas, têm 54 milhões de curtidas de fãs.

Segundo a rede social, serão 67 horas de produção dedicadas a conteúdo esportivo, incluindo materiais inéditos, como bastidores das principais partidas, curiosidades dos times e histórias de grandes ídolos.

O carro-chefe da rede social no Brasil, no entanto, segue sendo a Libertadores. Na próxima quinta-feira 11, o Facebook Watch transmitirá, com exclusividade, o primeiro clássico entre Grêmio e Inter da história da Libertadores. O jogo na Arena do Grêmio está marcado para às 21h. Confira, abaixo, os jogos e clubes brasileiros que serão transmitidos no Facebook Watch:

12/3 – 21h: Grêmio x Internacional;

19/3 – 21h: Independente del Valle (EQU) x Flamengo;

9/4 – 23h: Delfín (EQU) x Santos;

23/4 – 19h: Olimpia (PAR) x Santos;

7/5 – 21h30: Universidad Católica (CHI) x Internacional e Grêmio x América de Cali (COL)