Futebol na China: R. Augusto perde pênalti e Oscar marca dois

A 22ª rodada do Campeonato Chinês começou nesta sexta-feira com três partidas e muitos brasileiros em campo. Os destaques foram Renato Augusto, que perdeu pênalti após pedido de dispensa da seleção brasileira na data Fifa, e Oscar, que marcou duas vezes em goleada do Shanghai SIPG.

O Guangzhou Evergrande, ex-time de Luiz Felipe Scolari, venceu o Beijing Guoan em seu estádio, por 1 a 0, e tirou a equipe da capital chinesa da liderança. Anderson Talisca fez o gol da vitória aos 47 do segundo tempo, com assistência de Ricardo Goulart. Paulinho foi outro jogador brasileiro do time vitorioso.

Pelo Beijing Guoan, Renato Augusto perdeu pênalti aos 16 do segundo tempo. Minutos depois ainda recebeu cartão amarelo. O time caiu da liderança para a terceira colocação, com 45 pontos, um a menos que o Guanzhou, que chegou ao segundo lugar, com uma partida a menos na tabela (21).

Talisca marca seu gol número 12 pelo Evergrande. #chinêsnaESPN pic.twitter.com/4wkTJdVWMp — China BR Futebol (@chinaBRfutebol) September 14, 2018

O novo líder é o Shanghai SIPG, que goleou o Tianjin Teda por 5 a 2, em jogo repleto de gols de brasileiros. Johnathan, do Tianjin Teda marcou o primeiro gol, logo com cinco minutos. Mas os três brasileiros do time de Xangai ajudaram na mudança de placar. Oscar marcou duas vezes e foi o destaque ao lado de Hulk, que fez um e deu duas assistências. Elkeson marcou o outro do time, que foi a 46 pontos, na liderança do Campeonato Chinês, também com um jogo a menos (21).