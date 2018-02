Futebol: janela internacional de janeiro movimentou R$ 4 bilhões

A Fifa divulgou nesta sexta-feira um levantamento dos gastos da janela de transferências internacionais, que envolveu 95 dos 211 membros da entidade neste mês de janeiro. Foram movimentados 1,28 bilhão de dólares (4,14 bilhões de reais pela cotação atual) em saídas de jogadores de um país para outro.

Os maiores campeonatos do mundo, de acordo com a Fifa, são de Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália, que em janeiro de 2018, gastaram 979,1 milhões de dólares, 70,6% a mais que no mesmo período em 2017. A ida de Philippe Coutinho do Liverpool, da Inglaterra, para o Barcelona, da Espanha, foi a maior negociação do período, movimentando cerca de 191 milhões de dólares (160 milhões de euros).

Liga Gastos (milhões de dólares) Recebidos (milhões de dólares) Alemanha 68,3 107,1 Espanha 361,3 94,4 França 43,9 90,3 Inglaterra 482,8 334,5 Itália 22,8 90

Em 2017, Brasil foi sexto país que mais recebeu em transferências internacionais

Chegando no universo dos clubes brasileiros, outro levantamento da Fifa mostra que o país foi o 14° que mais gastou com contratações e o sétimo que mais recebeu com venda de jogadores para o mercada internacional. O país fica atrás apenas das seis ligas mais ricas da Europa (incluindo Portugal).

Na soma os clubes brasileiros receberam 298,8 milhões de dólares e gastaram 71,9 milhões de dólares em contratações internacionais, deixando o país com o segundo mais lucro na balança, atrás apenas de Portugal.

Países que mais gastaram em contratação internacional em 2017

Pos. País Valor (milhões de dólares) 1° Inglaterra 1.643,6 2° França 859,8 3° Espanha 730,3 4° Alemanha 721,8 5° Itália 654 6° China 285,9 7° Turquia 159,4 8° Rússia 150 9° Bélgica 128 10° Holanda 96,7 11° Portugal 95,8 12° País de Gales 89,8 13° México 83,7 14° Brasil 71,9

Países que mais receberam em contratação internacional em 2017

Pos. País Valor (milhões de dólares) 1° Espanha 840,4 2° Portugal 803,3 3° Inglaterra 655,5 4° França 643,9 5° Itália 508,3 6° Alemanha 483,9 7° Brasil 298,8

Países com balanças mais positivas nas negociações internacionais em 2017