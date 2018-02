Futebol italiano: Pirlo terá jogo de despedida no San Siro

Andrea Pirlo anunciou, nesta sexta-feira, que fará um jogo de despedida após ter se aposentado no final de 2017. A partida será no dia 21 de maio no estádio San Siro, casa do Milan – equipe que o ex-meio-campista defendeu por mais tempo. Parte do dinheiro arrecadado com ingressos será doado a organizações de caridade.

Pirlo parou de jogar em novembro após o New York City ter encerrado sua participação na Major League Soccer (MLS). Depois de começar carreira o Brescia, Pirlo foi para a Inter de Milão e, após alguns empréstimos, foi vendido para o Milan. O ex-volante de 38 anos ficou nove temporadas na equipe antes de ir para a Juventus, time que defendeu por quatro anos, antes de jogar no futebol dos EUA.

Ele conquistou seis Campeonatos Italianos, duas Ligas dos Campeões e a Copa do Mundo de 2006, entre outros títulos menores. E foi eleito três vezes o melhor jogador da Itália. Exímio cobrador de falta e conhecido por sua classe, Pirlo marcou 73 gols em 754 partidas defendendo clubes. Pela seleção italiana foram 13 gols em 116 jogos.