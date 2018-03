Futebol francês: jogador de 18 anos morre durante o sono

O jovem meio-campista francês Thomas Rodriguez, de 18 anos, jogador do Tours, da segunda divisão francesa, morreu nesta sexta-feira. “O Tours está devastado por essa tragédia, que nos deixa com uma imensa tristeza”, disse o clube em comunicado, sem dar detalhes do motivo da morte do jogador, encontrado sem vida na cama. No início desta semana, o italiano Davide Astori, capitão da Fiorentina, morreu por parada cardíaca enquanto dormia.

O jogador chegou à equipe em 2016/2017, para juntar-se ao time sub-19 da equipe, que defendia atualmente. A pedido do clube, as partidas das equipes profissionais e de base foram adiadas pela tragédia. O jogo contra o Valenciennes, pela segunda divisão francesa, aconteceria nesta sexta.