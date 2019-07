Futebol feminino: Roma contrata a brasileira Andressa Alves

Andressa Alves, um dos destaques da seleção brasileira de futebol feminino, definiu o seu futuro nesta segunda-feira, 15. A meia-atacante paulista, que estava desde 2016 no Barcelona, foi anunciada como novo reforço da Roma.

“Eu sei que a Roma tem uma grande história com jogadores brasileiros. Estou muito feliz por ser a primeira brasileira a jogar pela equipe feminina da Roma”, afirmou a jogadora ao site oficial do clube italiano.

A jogadora de 26 anos foi convocada para as edições de 2015 e 2019 da Copa do Mundo e também participou da Olimpíada do Rio, em 2016. No total, já disputou 84 jogos pela seleção, com 18 gols marcados. Também foi campeã sul-americana duas vezes e ainda faturou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2015.

No torneio deste ano na França, Andressa Alves se lesionou antes do último compromisso da equipe na fase de grupos. Até então titular, viu de fora a equipe nacional ser eliminada pela seleção anfitriã nas oitavas de final.

No Barcelona, venceu a Copa da Rainha em 2017 e 2018, e ficou com o vice-campeonato da Liga dos Campeões deste ano, ao o perder para o Lyon. Antes, Andressa passou pelo Montpellier, da França, e pelo Boston Breakers, dos Estados Unidos.

Novo clube de Andressa Alves, a Roma iniciou a sua equipe feminina de futebol na temporada passada, em que foi a quarta colocada no Campeonato Italiano. Eleita a melhor do mundo em 2001 e 2002, a hoje ex-jogadora americana Mia Hamm faz parte da direção do time que contratou a brasileira.