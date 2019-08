Futebol feminino: Brasil encara Argentina na estreia de Pia; como assistir

Sob nova direção, a seleção brasileira feminina enfrenta a Argentina nesta quinta-feira, 29, a partir das 21h30 (de Brasília), no Pacaembu, em São Paulo. O clássico, válido pelo torneio amistoso Uber Internacional, marca a estreia da técnica sueca Pia Sundhage pelo Brasil, que não terá a meia Marta, cortada por lesão. O jogo será transmitido em TV aberta, pela Cultura, e fechada, pelo SporTV.

Na véspera, a bem-humorada Pia Sundhage enalteceu suas jogadoras e fez uma promessa: falará português em breve – ela também ensinou a pronúncia de seu sobrenome, algo como “Sandhág”. “As jogadoras brasileiras são as melhores do mundo no um contra um, mas também é preciso orientação tática, especialmente para jogadoras de meio-campo, que conduzem e observam tudo”, disse a sueca.

“No momento, fico mais confortável em falar inglês, mas prometo que vou falar em português com vocês em breve. Existe uma linguagem dentro do campo de jogo, como ‘sobe, sobe’ para a marcação. Assim, vou me comunicar com as jogadoras do jeito correto. A maioria delas entende inglês e eu tenho uma comissão técnica muito preparada. Acho que vai funcionar bem”, explicou.

A treinadora, que é bicampeã olímpica comandando os Estados Unidos (Pequim 2008 e Londres 2012), também comentou sobre a ausência de Marta. “É sempre importante você poder contar com alguém como é a Marta, mas o trabalho do treinador é entender tudo isso, entender esse momento, e, assim, envolver todo o time em confiança, mesmo que não tenha sua principal estrela”, finalizou.

(com Gazeta Press)