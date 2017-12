Futebol da Tailândia se torna novo destino de brasileiros

O que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem dado🙏🏽 thanks for fans of Muangthong for support us every time 🙏🏽🏆🙏🏽 #NeverAlone #Champions 🔴⚫️

A post shared by Leandro Assumpção Oficial 🔴⚫️ (@leandro.assumpcao) on Nov 22, 2017 at 7:28am PST