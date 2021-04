Um momento de revolta de Cristiano Ronaldo se transformou em uma oportunidade de fazer o bem. No último sábado 27, indignado com a não marcação de um gol nos minutos finais do empate em 2 a 2 entre Sérvia e Portugal, em Belgrado — em partida das Eliminatórias Europeias para a Copa de 2022, que não conta com o auxílio do VAR —, o astro lusitano atirou sua braçadeira de capitão no gramado e deixou o campo antes mesmo do apito final. O item agora será leiloado em uma ação beneficente.

Segundo informações da imprensa sérvia, um bombeiro do estádio Marakana retirou a faixa de capitão e decidiu leiloá-la para custear o tratamento de Gavril Đurđević, um bebê de seis meses que sofre de atrofia muscular espinhal, doença que compromete o sistema nervoso. O valor estimado do tratamento é de 2,5 milhões de euros (cerca de 17 milhões de reais).

O leilão segue aberto no site Limundo até o próxima sexta-feira 2. Até o momento, a pedida mais alta entre as mais de 400 registradas foi de pouco mais de 6 milhões de dinares sérvios (equivalente a 350.000 reais). Ofertas maiores haviam sido registradas (e noticiadas pela imprensa europeia), mas não constam mais no site.

Em entrevista ao diário sérvio Telegraf, o bombeiro Djordje Vukicevic, quem recolheu o item no gramado, contou que chegou a ser jogador de futebol e que sempre sonhou em ter uma lembrança de um grande craque, mas que preferiu ajudar o menino doente.

“Foi uma sensação muito boa e indescritível (recolher a faixa de capitão). Mas soubemos imediatamente o que faríamos. Quando sai de casa em direção ao estádio, desejei que, se eu conseguisse algo durante aquela partida, fosse destinada para caridade. É muito melhor ajudar alguém do que ter essa lembrança para você”, disse.

O bombeiro lamentou o número de ofertas falsas, que deram esperança à família do bebê doente antes de serem retiradas do site, e deu uma sugestão ao próprio dono da braçadeira. “Eu acredito que Cristiano Ronaldo ajudaria também. Se ele comprar a braçadeira, eu vou perdoá-lo (pelo momento de fúria)”, brincou o bombeiro.