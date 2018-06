SOCHI – O meio-campista Fred ainda tem esperanças de participar da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo, no próximo domingo, diante da Suíça, em Rostov. O jogador do Manchester United, que se recupera de uma lesão no tornozelo, voltou a treinar com os companheiros nesta sexta-feira e viajará com o time.

Os treino da tarde desta sexta e o de sábado definirão se Fred estará ou não no banco de reservas. De qualquer forma, ele não deve participar do primeiro jogo do Brasil no torneio. O jogador se lesionou no último dia 7, em Londres, após choque com Casemiro no treino.

Este foi o lance em que Fred foi tocado por Casemiro e se lesionou. Jogador do Manchester United teve de deixar o treino e ser atendido. pic.twitter.com/h8pHtVhv1O — Luiz Felipe Castro (@castro_luizf) June 7, 2018

A seleção brasileira viaja nesta sexta, às 20h30 (horário local, 14h30 de Brasília) e chega a Rostov duas horas depois.