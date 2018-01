Fred supera Ronaldo na artilharia histórica do Cruzeiro

Mais do que marcar seu primeiro gol desde o retorno ao Cruzeiro, o atacante Fred sentiu grande alívio ao recuperar o caminho das redes. Afinal, o camisa 9 da Raposa já acumulava três partidas sem anotar um tento. “Os jogadores e a comissão tem me ajudado muito, me motivado. E o mais importante, estiveram do meu lado quando o gol não saiu”, disse o jogador na saída do gramado após a vitória por 2 a 1 sobre a Tombense.

Fred acumula agora 57 gols pela equipe mineira – em sua primeira passagem pelo clube, entre 2004 e 2005, o atacante havia disputado 71 partidas e marcado 56 vezes. Com o tento deste sábado, o goleador superou outro grande atacante que passou pelo time cruzeirense: Ronaldo Fenômeno, que vestiu a camisa celeste entre 1993 e 1994 e marcou impressionantes 56 gols em 58 partidas pelo Cruzeiro.

Mas tanto Ronaldo quanto Fred estão longe da ponta na lista de artilheiros históricos do Cruzeiro. Com o gol contra a Tombense, Fred assumiu apenas a 34ª posição no ranking de maiores goleadores do time mineiro. Em primeiro lugar, com 245 gols, está Tostão, talvez o maior ídolo da história do clube.