Fred será o camisa 10 do Brasil em jogo contra a Rússia

A CBF divulgou a numeração dos jogadores da seleção brasileira para o amistoso contra Rússia, na sexta-feira. Sem Neymar, lesionado no quinto metatarso do pé direito, a camisa 10 ficará com Fred, do Shakhtar Donetsk. Recém-convocado para a vaga de Alex Sandro (machucado), Ismaily usará a camisa 6, já que o titular Marcelo optou pela 12, como no Real Madrid. Rodrigo Caio será o 4, enquanto Marquinhos vestirá a 13.

Veja abaixo o número dos 25 convocados por Tite