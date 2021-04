Fred se emociona com marca histórica e boa fase aos 37 anos

Fred voltou a sorrir. Aos 37 anos, o atacante com passagens pela seleção brasileira e ídolo do Fluminense encaixou uma ótima sequência de jogos no clube carioca e na noite desta quarta-feira, 28, alcançou uma marca histórica na vitória por 2 a 1 sobre o Santa Fe, pela 2ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, na Colômbia.

Com dois bonitos gols marcados, Fred se tornou o segundo maior artilheiro da história do Fluminense, com 185 gols, superando Orlando Pingo de Ouro. O maior goleador é Waldo, ídolo tricolor nos anos 50, com 319 tentos. Após a partida, Fred, que já havia marcado outro belo gol na estreia contra o River Plate, no Maracanã, se emocionou ao falar da façanha e da recuperação na carreira após alguns anos sofrendo com lesões e campanhas irregulares.

“Estou muito feliz, foi uma marca muito importante. Para mim é um motivo de muita honra e muito orgulho. Agradeço a Deus, à minha família, à torcida e a todos os meus companheiros”, disse Fred, que recebeu o prêmio de melhor jogador da partida. “É algo grandioso na vida de qualquer atleta, em uma camisa tão pesada quanto a do Fluminense. Então fico muito feliz em alcançar esta marca e fazendo gols na Libertadores. E eu não canso de agradecer a nossa torcida, a nossa diretoria e os jogadores que me ajudam muito e me fazem sentir mais jovem a cada dia.”

Eu não consigo escrever essa legenda por estar emocionado junto com o meu ídolo. Toda a torcida Tricolor te ama, Fred! Muito obrigado por tanto. #VaiTePegar pic.twitter.com/DXJ5sciK2k — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 29, 2021 Continua após a publicidade

Com a vitória em solo colombiano, o time dirigido por Roger Machado assumiu a liderança do Grupo D da Libertadores, com quatro pontos , empatado com o River Plate, que venceu o Junior Barranquilla também por 2 a 1 em Buenos Aires. Os times colombianos permanecem com um ponto. Campeão brasileiro pelo clube em 2010 e 2012, Fred ressaltou a mescla entre atletas experientes, como ele e Nenê, de 39 anos, autor de uma bela assistência, e jovens como Luiz Henrique e Matheus Martinelli.

“Temos muitos jogadores jovens e o jogo contra o River foi muito especial para o nosso time. Hoje eles puderam sentir de verdade o espírito da Libertadores. Quando tem bola, quando dá para jogarmos futebol, a gente joga. Quando tem que sofrer junto, sofremos”, discursou. “Resgatamos o espírito do ‘Time de Guerreiros’, vibramos muito a cada vitória. (…) O mais legal é que tivemos personalidade. Nosso time está encorpando. Com a chegada dos reforços encorparmos ainda mais. Estamos muito felizes com o trabalho do Roger. Então vamos continuar crescendo a cada jogo para buscarmos títulos importantes nesta temporada.

