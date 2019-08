Francês: sem Neymar, Paris Saint-Germain perde para o Rennes

O Paris Saint Germain perdeu para o Rennes, por 2 a 1, fora de casa, no encerramento da segunda rodada do Campeonato Francês. A equipe não contou mais uma vez com o atacante Neymar, que negocia sua saída do clube para o Real Madrid ou Barcelona, segundo a imprensa internacional.

Segundo o técnico alemão Thomas Tuchel, o atacante brasileiro ficou de fora para recuperar a melhor forma, após lesão no tornozelo direito. O PSG, no entanto, não sentiu falta do brasileiro no primeiro tempo e saiu na frente com gol do centroavante Edinson Cavani, mas sofreu a virada na etapa, quando os atacantes M’Baye Niang e Romain Castillo balançaram as redes.

O PSG, com a derrota, caiu para a sétima colocação do Campeonato Francês, somando três pontos. O Lyon, treinado pelo brasileiro Sylvinho (ex-assistente de Tite na seleção brasileira), é o líder da competição, com seis pontos.