Quem deve vencer a Bola de Ouro da France Football em 2018? A própria revista francesa quis apimentar a discussão em suas redes sociais, mas acabou causando uma grande confusão com fãs de Lionel Messi. Na última terça-feira, a publicação colocou a enquete em seu site, mas a retirou do ar no dia seguinte, quando o craque argentino do Barcelona liderava com folga, com 48% dos votos, contra 31% de Mohamed Salah e 3% de Cristiano Ronaldo, entre outros, segundo informações do diário catalão Sport.

Diante da repercussão negativa do caso, a France Football teve de se explicar e culpou contas falsas na internet por tirar a seriedade da enquete. “Caros leitores: como puderam comprovar ontem, nos vimos obrigados a apagar a enquete ‘Vote em quem, na sua opinião, merece ganhar a Bola de Ouro 2018’ devido à criação de milhares de contas falsas, que fraudavam os resultados”, escreveu a revista.

A publicação, que oferece o prêmio desde 1956, ressalta que a enquete não tinha nenhuma influência na votação oficial. “Recordamos que a sondagem era meramente consultiva, sem influência alguma na premiação da Bola de Ouro, que continua a ser atribuída por um júri de jornalistas especializados e independentes. Obrigado a todos por não terem interpretado de forma errada um simples incidente técnico que foge ao nosso controle. Nos vemos em 3 de dezembro com o resultado final das Bolas de Ouro masculina e feminina, assim como do Troféu Kopa”, finaliza a France Football.