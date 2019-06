França x Coreia do Sul: como assistir à abertura da Copa do Mundo feminina

França e Coreia do Sul iniciam a disputa da oitava Copa do Mundo feminina nesta sexta-feira, 7, no estádio Parc de Princes, em Paris. A partida começa às 16 horas (de Brasília) e será transmitida na TV aberta pela Bandeirantes e na TV fechada pelo SporTV.

Sede e pré-classificada para o torneio sem necessidade de jogar as Eliminatórias, o time da França chega com favoritismo para a disputa. Em seu quarto mundial e quarta colocada no ranking da Fifa, busca superar o quarto lugar conquistado em 2011, na Alemanha. Nos sete amistosos disputados neste ano, acumulou seis vitórias e apenas uma derrota, para a Alemanha, outra equipe favorita.

A Coreia do Sul também vem para sua quarta participação na Copa do Mundo feminina e tenta chegar novamente às oitavas de final, como conseguiu em 2015, no Canadá. A equipe, 14ª colocada no Ranking da Fifa, disputou oito amistosos neste ano, com três vitórias, um empate e quatro derrotas.

França e Coreia do Sul estão no grupo A da Copa do Mundo, ao lado de Noruega e Nigéria.