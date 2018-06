França vende mais camisas da seleção que o Brasil

A camisa azul da França é um dos uniformes de seleção mais vendido no mundo no ano da Copa. “É impressionante. Os estoques acabaram em todo o mundo. Não conseguimos atender à demanda. Estamos à frente do Brasil em número de camisas vendidas”, disse Noel Le Graet, chefe da Federação Francesa de Futebol. “Assim que uma camisa aparece em qualquer loja em todo o mundo é comprada”.

