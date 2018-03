França vence amistoso contra a Rússia com gols de Mbappé

O jovem atacante do Paris Saint Germain, Kylian Mbappé, marcou dois belos gols que garantiram a vitória da França sobre a seleção russa por 3 a 1, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo, nesta terça-feira, em São Petersburgo, na Rússia. A França também contou a ajuda do meia do Manchester United, Paul Pogba, que marcou um gol de falta e deu passe para outro.

Paul Pogba, um dos jogadores mais caros do mundo, não vive bom momento no United, com desavenças com o técnico José Mourinho e presença no banco de reservas nos últimos jogos, mas, nesta terça, fez uma grande partida, dando um lindo passe para Mbappé abrir o placar no primeiro tempo e depois marcando um golaço de falta no complemento.

A Rússia até assustou e diminuiu o placar com gol de Fedor Smolov, aos 23 minutos do segundo tempo, mas em jogada individual, Mbappé marcou seu segundo gol na partida definiu a vitória francesa aos 38. Assim, a França se recuperou da derrota sofrida em casa para a Colômbia por 3 a 2, na última sexta-feira. A Rússia perdeu seu segundo amistoso consecutivo, depois da derrota por 3 a 0 para o Brasil, também na última sexta.