França tropeça e fica no empate com a Hungria pela Eurocopa

A França, atual campeã da Copa do Mundo, tropeçou na segunda rodada da Eurocopa. A seleção de Didier Deschamps encarou a Hungria, na Arena Puskas, em Budapeste, pelo grupo F, e empatou por 1 a 1. Os húngaros abriram o placar nos acréscimos do primeiro tempo com Attila Fiola, enquanto os franceses igualaram o marcador já na etapa final com Antoine Griezmann.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

As duas seleções entram em campo pela última rodada da fase de grupos da Eurocopa na próxima quarta-feira 23, às 16h (de Brasília). Enquanto a França encara Portugal, em Budapeste, a Hungria enfrenta a Alemanha, em Munique.

Quem abriu o placar foi a seleção húngara, aos 46 minutos do primeiro tempo. Em contra-ataque veloz, Roland Sallai tocou para Attila Fiola, que tirou a marcação e tocou no canto esquerdo de Hugo Lloris para balançar a rede.

A França só conseguiu chegar ao empate aos 20 minutos da etapa final. O goleiro Lloris lançou de muito longe, Kylian Mbappé disputou com os defensores e a bola sobrou na grande área para Antoine Griezmann, que bateu firme e marcou.