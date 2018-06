A França eliminou a Argentina neste sábado, 30, no jogo que abriu as oitavas de final da Copa do Mundo de 2018, com uma vitória por 4 a 3 na Arena Kazan. Com o resultado, além do avanço às quartas de final, os franceses chegaram a oito jogos de invencibilidade contra países sul-americanos em Mundiais.

A seleção francesa não perde para sul-americanos desde a Copa de 1978, na Argentina, quando foram derrotados pelos anfitriões, mesmo adversário deste sábado. O fato curioso é que os franceses nunca haviam vencido os argentinos em Mundiais – foram duas derrotas, uma em 1930, por 1 a 0, e outra em 1978, por 2 a 1.

A França ainda pode ter dois adversários sul-americanos pela frente nesta Copa: o Uruguai nas quartas, o Brasil na semifinal ou a Colômbia na final. Contra os uruguaios, foram dois confrontos em Mundiais, ambos terminados em 0 a 0.

Já a seleção brasileira tem sido vítima constante da seleção francesa – em três jogos, foram duas vitórias (na final em 1998 e nas quartas em 2006) e um empate (em 1986), com vitória francesa nos pênaltis.

Confira o tabu francês contra sul-americanos em Copas:

França 1 x 1 Brasil (4×3 para a França nos pênaltis) – quartas de final da Copa de 1986

França 1 x 0 Paraguai – oitavas de final da Copa de 1998

França 3 x 0 Brasil – final da Copa de 1998

França 0 x 0 Uruguai – fase de grupos da Copa de 2002

França 1 x 0 Brasil – quartas de final da Copa de 2006

França 0 x 0 Uruguai – fase de grupos da Copa de 2010

França 0 x 0 Equador – fase de grupos da Copa de 2014

França 4 x 3 Argentina – oitavas de final da Copa de 2018