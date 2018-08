França lidera novo Ranking da Fifa; Brasil é o 3°

A Fifa divulgou na manhã desta quinta-feira seu Ranking, com uma nova fórmula estabelecida após dois anos de estudos. A França lidera com 1 726 pontos, seguida de Bélgica (1 723 pontos) e Brasil (1 657 pontos). A Croácia, vice-campeã mundial, aparece na quarta colocação.

A Alemanha, líder antes da Copa do Mundo, teve uma queda vertiginosa e agora é a 15ª colocada após eliminação na primeira fase, apenas um ponto à frente do México, que venceu os alemães por 1 a 0 no Mundial.

A nova fórmula é baseada no sistema Elo, criado para rankings de xadrez, em que ganhos e perdas de pontos variam de acordo com resultados da equipe nas partidas. A fórmula antiga levava em conta uma média de pontos conquistadas em um período, independentemente das circunstâncias. Agora, a pontuação leva em conta a força do torneio e do adversário, com base em sua colocação no Ranking. Jogos amistosos têm um peso muito menor, valendo 12 vezes menos que uma partida de quartas, semifinal ou final de Copa do Mundo, por exemplo.

Novo Ranking da Fifa

Pos. Seleção Pontos 1° França 1.726 2° Bélgica 1.723 3° Brasil 1.657 4° Croácia 1.643 5° Uruguai 1.627 6° Inglaterra 1.615 7° Portugal 1.599 8° Suíça 1.597 9° Espanha 1.580 9° Dinamarca 1.580 11° Argentina 1.574 12° Chile 1.570 13° Suécia 1.565 14° Colômbia 1.563 15° Alemanha 1.561 16° México 1.560 17° Holanda 1.540 18° Polônia 1.538 19° País de Gales 1.536 20° Peru 1.535 21° Itália 1.532 22° Estados Unidos 1.508 23° Áustria 1.502 24° Tunísia 1.498 24° Senegal 1.498 26° Eslováquia 1.493 27° Irlanda do Norte 1.492 28° Romênia 1.490 29° Irlanda 1.484 30° Paraguai 1.477

P = Pantes + I* (W-We)