França goleia na abertura da Copa do Mundo de futebol feminino

A seleção francesa venceu a Coreia do Sul por 4 a 0 nesta sexta-feira, 7, pela estreia no Grupo A da Copa do Mundo de Futebol Feminino. A equipe anfitriã marcou com a meia Amandine Henry, a atacante Eugénie Le Sommer e duas vez com a zagueira Wendie Renard, no Parque dos Príncipes, em Paris.

A partida marcou a abertura do Mundial, sediado de forma inédita pela França. As donas da casa são uma das seleções favoritas ao título. O Brasil, pela primeira vez nos últimos anos, corre por fora na disputa pela taça de campeão do mundo.

A França lidera o Grupo A, com três pontos, mas ainda aguarda o resultado da partida entre Noruega e Nigéria, marcado para o próximo sábado, às 16h (de Brasília). As francesas voltam a campo apenas na quarta-feira, 12, contra as norueguesas. O Brasil, no Grupo C, estreia no domingo, contra a Jamaica, às 10h30.