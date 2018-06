França faz três contra a Itália em Nice

Jogando em Nice, no Allianz Riviera, o penúltimo amistoso antes da Copa do Mundo, a França venceu a Itália, que não se classificou para o Mundial, por 3 a 1, com 17 jogadores testados.

O primeiro tempo foi movimentado com a França abrindo vantagem. Aos sete minutos, após cruzamento na área italiana, Mbappé chutou, o goleiro Sirigu defendeu e, no rebote, o zagueiro Umtiti finalizou para o gol vazio. Aos 27, Lucas Hernández sofreu pênalti que Griezmann converteu. A Itália diminuiu aos 36. Balotelli bateu uma falta próximo à linha da área, Lloris deu rebote e o zagueiro Bonucci finalizou.

Na segunda etapa, Mendy, Lemar, Giroud, Matuidi, Thauvin e N’Zonzi tiveram oportunidade de jogo e a França voltou a marcar. Aos 17, Mbappé tentou um drible próximo à área italiana, a bola bateu na defesa e sobrou para Dembelé, que acertou um chute perfeito, encobrindo Sirigu.

Antes do Mundial, a França ainda joga contra os EUA no dia 9, em Lyon. A estreia na Rússia será contra a Austrália em 16 de junho, às 7 horas (de Brasília), na cidade de Kazan