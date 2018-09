França e Alemanha empatam na estreia da Liga das Nações

Alemanha e França se enfrentaram em Munique, na estreia da Liga das Nações da Uefa, nesta quinta-feira, e não passaram de um empate por 0 a 0. No confronto entre os atuais campeões do mundo com a maior decepção da última Copa – a Alemanha foi eliminada na primeira fase na Copa da Rússia -, o jogo não teve grandes emoções nem muitas chances de gol.

Precisando da vitória para mostrar serviço ao torcedor após o fiasco na Copa, os alemães ainda tentaram nos minutos finais e pressionaram, mas o goleiro estreante Areola estava num bom dia.

Franceses e alemães somam um ponto no Grupo 1 da Liga A, que conta ainda com Holanda, adversária da França no domingo, em Paris. No mesmo dia, a Alemanha recebe o Peru em amistoso na cidade de Sinsheim.