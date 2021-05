França anuncia lista para Euro com retorno de Benzema após mais de 5 anos

Atual campeã mundial, a França anunciou na tarde desta terça-feira, 18, a lista de 26 convocados para a disputa da Eurocopa, que começa no próximo dia 11 de junho.

A principal novidade apresentada pelo técnico Didier Deschamps foi a confirmação do retorno do atacante Karim Benzema, do Real Madrid, ausente das convocações desde 8 de outubro de 2015 quando acabou envolvido em um polêmico caso de “cumplicidade em tentativa de chantagem”, segundo a justiça francesa, envolvendo o ex-companheiro Mathieu Balbuena, atualmente no Olympiacos.

“Por que [Benzema] agora? Não tenho capacidade, ninguém tem, de voltar atrás e mudar nada. O mais importante é o hoje e o amanhã. Houve etapas importantes, uma das quais foi muito importante. Nós nos vimos, discutimos longamente. Depois disso, tive uma longa reflexão para chegar a esta decisão. Não vou revelar uma palavra da discussão, diz respeito apenas a nós dois. Eu precisava disso, ele precisava disso”, explicou Deschamps, em entrevista coletiva.

“Já me deparei com situações difíceis, sempre ignorei o meu lado pessoal. A seleção da França não me pertence, embora saiba que a responsabilidade que tenho é importante pelas escolhas que tenho que fazer”, acrescentou.

Benzema pode, pela primeira vez, atuar ao lado de Kylian Mbappé, atual dono da camisa 10 da seleção, que pertencia justamente ao jogador antes do rompimento. Aos 33 anos, o atleta teve temporada de destaque pelo clube espanhol. Em 45 partidas, marcou 29 gols e distribuiu oito assistências diretas para companheiros, uma das melhores já vividas desde a chegada, em 2009.

O nome do jogador já era especulado e ganhou muitos indícios nos últimos dias para um retorno. O jornal francês L’Equipe estampou em sua capa “Benzema, a hipótese do retorno”, explicando que a surpresa envolvendo o jogador mudaria profundamente o desenho do ataque francês. O Le Parisien citou que “chegou a hora do perdão” de Deschamps e lembrou de casos comportamentais que precisou lidar com jogadores como Ben Arfa, Gignac e Rabiot.

Les 2️⃣6️⃣ Bleus qui partiront sur les routes de l’Europe ! 🇫🇷 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/HfochGPPen — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 18, 2021

Pela manhã, o atacante mudou a descrição de seu perfil no Twitter e escreveu: “jogador da seleção francesa e do Real Madrid”, aumentando as confirmações sobre o retorno acertado com o entorno de Deschamps.

Em enquete promovida pelo L’Equipe, cerca de 70% dos votos se mostravam favoráveis ao retorno do antigo camisa 10. Em 2016, quando deixou de ser convocado, Benzema chegou a dizer que sofria com racismo por ser descendente de argelinos.

Na última partida disputada pela seleção, em 31 de março, quando venceu a Bósnia-Herzegovina por 1 a 0, fora de casa, em confronto válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, Deschamps formou o ataque com Mbappé e Antoine Griezmann, autor do gol da vitória. Três dias antes, contra o Cazaquistão, a dupla ofensiva foi formada por Griezmann com Anthony Martial, do Manchester United.

No último mês, Benzema teve anunciado pela promotoria do tribunal de Versalhes um julgamento marcado para 20 e 22 de outubro. Em caso de condenação, pode pegar até cinco anos de prisão e multa de 75.000 euros (507.000 reais).

Valbuena prestou queixa contra criminosos que ameaçavam tornar público um vídeo de conteúdo íntimo do jogador, que ficou conhecido como “sextape”, cobrando milhares de euros para a sua não publicação. Benzema é suspeito de ter intermediado o contato e incentivado o ex-companheiro a pagar os chantagistas.

A polícia interceptou seis registros telefônicos no período, um deles com Karim Zenati, amigo de infância de Benzema. Nelas, ele faz piadas sobre o caso, fato visto como comprometedor pela juíza. “Pode-se escutar durante a conversa que estou fazendo piada, mas falo apenas em ajudá-lo. Não havia segundas intenções”, alegou. Além de Benzema, outras quatro pessoas também passarão por julgamento da justiça francesa.

O caso envolvendo os jogadores afastou ambos de convocações para a seleção. Mesmo em ótima fase no Real Madrid, Benzema não foi mais chamado. Em janeiro, ele voltou a se manifestar sobre o assunto: “até quando essa farsa vai durar, hein?”, publicou em sua conta no Instagram.

A França está no grupo F da Eurocopa, considerado o mais equilibrado, ao lado de Alemanha, Portugal e Hungria. A seleção fará a sua estreia diante dos alemães, em Munique, no próximo dia 15 de junho.

O país possui duas conquistas da competição, em 1984, liderada por Michel Platini, e em 2000, com a geração de Zidane, Henry, Trezeguet e cia. No último ano, acabou derrotado para Portugal, em casa, com um gol marcado pelo atacante Eder na prorrogação, no Stade de France.

Os convocados:

Goleiros: Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Olympique de Marselha) e Mike Maignan (Lille)

Laterais: Benjamin Pavard (Bayern de Munique), Léo Dubois (Lyon), Lucas Hernández (Bayern de Munique) e Lucas Digne (Everton)

Zagueiros: Raphaël Varane (Real Madrid), Kurt Zouma (Chelsea), Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain), Clément Lenglet (Barcelona) e Jules Koundé (Sevilla)

Meio-campistas: N’Golo Kanté (Chelsea), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Juventus), Corentin Tolisso (Bayern de Munique), Moussa Sissoko (Tottenham) e Thomas Lemar (Atlético de Madrid)

Atacantes: Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach), Kingsley Coman (Bayern de Munique), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Antoine Griezmann (Barcelona), Olivier Giroud (Chelsea), Karim Benzema (Real Madrid), Wissam Ben Yedder (Mônaco), Ousmane Dembélé (Barcelona)