FPF divulga horário e local dos primeiros jogos da 2ª fase da Copinha

A Federação Paulista de Futebol divulgou na manhã desta quinta-feira, 10, a data, os horários e locais dos primeiros 16 jogos da segunda fase da Copa São Paulo. São Paulo e Palmeiras seguirão nas cidades em que atuaram na primeira fase. Outros 16 confrontos ainda terão suas datas e horários definidos.

Todas as partidas acontecem na sexta-feira, 11. O São Paulo, segundo colocado em seu grupo na primeira fase, enfrenta o Rio Claro na cidade de Araraquara no início da noite. Já o Palmeiras, líder de sua chave, fecha o primeiro dia de partidas enfrentando o Vitória, da Bahia, na cidade de Capivari. As duas equipes decidiram o Campeonato Brasileiro sub-20 em 2018.

Veja os horários e locais dos primeiros jogos da segunda fase da Copa São Paulo

15 horas

Figueirense x Flamengo (Jaguariúna)

16 horas

Andradina x Rio Preto (Andradina)

São José-RS x Ponte Preta (Penápolis)

Vocem x Marília (Assis)

Mirassol x Comercial (Osvaldo Cruz)

Internacional x Taquaritinga (Taquaritinga)

Guarani x Votuporanguense (Votuporanga)

Desportiva Ferroviária-ES x Galvez-AC (Santa Bárbara D´Oeste)

Trindade-GO x Botafogo-SP (Itapira)

17 horas

Cruzeiro x Sport (Marília)

18 horas

Cuiabá x América-MG (Franca)

Atlântico-BA x Botafogo (São Carlos)

19 horas

Athletico-PR x Legião-DF (Tupã)

Ferroviária x Velo Clube (Rio Claro)

19h15

Rio Claro x São Paulo (Araraquara)

21h30

Palmeiras x Vitória (Capivari)