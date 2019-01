FPF divulga horário e local dos jogos de sábado da 2ª fase da Copinha

A Federação Paulista de Futebol divulgou na manhã desta sexta-feira, 11, os horários e locais dos 16 jogos jogos restantes da segunda fase da Copa São Paulo, que acontecerá no sábado, 12. O Corinthians, maior campeão do torneio, fará o último jogo do dia, na cidade de Itu, onde ficou sediado na primeira fase.

Atlético-MG, Fluminense, Grêmio e Vasco são outros times que jogarão no sábado.

Veja quando e onde serão esses jogos no sábado:

11 horas

Visão Celeste-RN x Fortaleza (Porto Feliz)

Vasco x Juventude (Taubaté)

16 horas

Red Bull Brasil x Ituano (Jundiaí)

Primavera x Desportivo Brasil (Indaiatuba)

CSA x Oeste (São Bernardo do Campo)

Audax Osasco x Taboão da Serra (Osasco)

Londrina x Fluminense (Capão Bonito)

São Caetano x Flamengo-SP (Guarulhos)

Manthiqueira x Tubarão (Guaratinguetá)

Atlético-MG x Juventus (São Paulo – Rua Javari)

Avaí x Água Santa (Diadema)

Goiás x Volta Redonda (São Paulo – Comendador Souza)

Portuguesa x Nacional (São Paulo – Canindé)

17h30

Grêmio x EC São Bernardo (Barueri)

18h15

Coritiba x União Mogi (Mogi das Cruzes)

21h30

Corinthians x Porto-PE (Itu)