FPF define datas das quartas de final do Campeonato Paulista

A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu nesta segunda-feira 27 as datas das quartas de final do Campeonato Paulista. Em jogo único, as oito melhores equipes da fase de grupos entrarão em campo a partir desta quarta-feira, quando o São Paulo receberá o Mirassol no Morumbi.

Tabela completa de jogos do Campeonato Paulista 2020

O destaque das quartas de final é o jogo entre Red Bull Bragantino e Corinthians, pois desta vez os papéis se inverteram e o favorito será o time de Bragança Paulista. Desde o início da parceria com a empresa de energéticos austríaca, o time do interior tem investido pesado e terminou a fase de grupos com a melhor campanha geral. O Corinthians, por sua vez vive tempos de vacas magras, se classificando na “bacia das almas”.

De acordo com o regulamento do Paulistão 2020, o chaveamento das semifinais será definido somente após os resultados do meio de semana, que será somado a pontuação obtida na primeira fase. O time de melhor campanha enfrentará o time de pior campanha. No momento, o Bragantino lidera o Estadual com 23 pontos, mas pode ser ultrapassado por Palmeiras (22) e São Paulo (21).

As semifinais estão marcadas para o próximo final de semana e também serão disputadas em jogo único. Apenas a final terá jogos de ida e volta, previstos para os dias 5 e 8 de agosto, com a disputa de pênaltis em caso de resultados iguais.

Confira os jogos das quartas de final do Paulistão

Quarta-feira, 29/07:

19h – São Paulo x Mirassol (Morumbi)

21h30 – Palmeiras x Santo André (Allianz Parque)

Quinta-feira, 30/07:

19h – Bragantino x Corinthians (Morumbi)

21h30 – Santos x Ponte Preta (Vila Belmiro)