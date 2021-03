FPF anuncia nova suspensão de rodadas do Campeonato Paulista

A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou no início da tarde desta segunda-feira, 22, após novo encontro com os 16 clubes do Campeonato Paulista e representantes de sindicatos, que suspenderá a realização das próximas rodadas do estadual. A decisão, de acordo com a entidade, foi tomada de forma unânime entre as partes. Os jogos ainda não têm nova data para serem realizados.

Em nota, a FPF diz que “todos estão de acordo que serão necessários esforços para adequar o agendamento dos jogos”, válidos pela 5ª, 6ª e 7ª rodadas, e que a competição será retomada a partir do dia 31 de março, mantendo o término para a mesma data projetada inicialmente, em 23 de maio.

Na última quinta-feira, a entidade havia anunciado a suspensão da quinta rodada, que aconteceria neste último fim de semana, recuando inicialmente com a projeção de uma ação judicial conjunta para tentar obter liminar que autorizasse as partidas da competição.

Apesar do desejo da promessa de retomada já na próxima semana, a fase emergencial do Plano São Paulo, que começou no último dia 15, pode ser estendida para depois do dia 30 de março. “É provável que isso [a extensão da fase] aconteça. Talvez não com todo o estado, mas com boa parte das regiões quase certo que isso vai acontecer, que nós vamos precisar estender as medidas”, afirmou João Gabbardo, coordenador-executivo do centro de contingência do governo estadual à CNN.

No litoral paulista, os nove prefeitos decidiram colocar toda a região em lockdown a partir desta terça, 23, com medidas mais restritivas que durarão até o dia 4. Diferente dos clubes da capital, que se mantêm treinando em seus CTs, o Santos não poderá mais permanecer na cidade e deve ir para Atibaia, no interior paulista.

Nos últimos dados disponibilizados, o Ministério da Saúde registrou 47.774 novos casos e 1.290 novas mortes neste domingo, 21. No total, são 11.998.233 casos e 294.042 óbitos confirmados em todo o território nacional