A Copa do Mundo de 2018 é transmitida no Brasil pela Globo, na TV aberta, e pelos canais pagos Fox Sports e SporTV. A Fox levou um time de mais de cem profissionais para trabalhar no mundial da Rússia, incluindo três narradoras – que serão as primeiras mulheres a narrar jogos da Copa do Mundo na TV brasileira –, selecionadas em processo liderado pela jornalista Vanessa Riche. Além das três moças que atuarão no Fox Sports 2, nomes carimbados na narração estão confirmados, como Nivaldo Prieto e Téo José. Conheça mais sobre os locutores e comentaristas que trabalharão na cobertura da Fox:

Narradores:

Nivaldo Prieto

Apesar da larga experiência – quatro Copas do Mundo, quatro Copas das Confederações e cinco Olimpíadas, entre outras competições – Nivaldo Prieto, que já passou por quase todas as emissoras abertas de TV e diversas rádios, afirma que cada edição do mundial traz uma emoção. “É como encarar a primeira Copa do Mundo, sempre há novidades porque cada país tem uma cultura diferente”, diz. Para ele, o maior desafio de trabalhar em uma cobertura longa e exaustiva como a Copa é manter-se com saúde e voz perfeitas. “Tenho que torcer para que comigo tudo funcione bem, fisicamente falando: a voz, a garganta, que eu não fique resfriado.” Prieto, que diz ter ficado “atordoado” após a derrota do Brasil diante da Alemanha na última Copa, por 7 a 1, afirma que acredita no trabalho da Seleção para o mundial da Rússia. “Não é a única com esperança de faturar o título, existem outras fortes, mas tem grandes chances.” O jornalista está escalado para narrar a estreia do Brasil contra a Suíça, no domingo (17).

Isabelly Morais

Mais jovem narradora da Fox, a jovem de 20 anos é de Minas Gerais e tem experiência em ser pioneira – no final do ano passado, Isabelly foi a primeira mulher a narrar um jogo de futebol em Belo Horizonte, pela Rádio Inconfidência, onde a estudante de jornalismo estagia. Em 2018, já chegou a narrar o clássico Cruzeiro e Atlético Mineiro na rádio.

João Guilherme

O narrador, que começou a carreira no rádio e trabalhou no canal rival SporTV por quinze anos, está na Fox Sports desde a estreia da emissora no Brasil, em 2012. Conhecido por bordões como “que desagradável” e “inacreditável”, o jornalista, além de narrar, vai apresentar também da Rússia o Expediente Futebol, ao lado de Luciano Calheiros, Edmundo, Leandro Quesada, Eugênio Leal, Carlos Simon e PVC.

Renata Silveira

Formada em educação física e com pós-graduação em jornalismo esportivo, a carioca de 28 anos narrou a partida Costa Rica e Uruguai na Copa do Mundo de 2014 pela Rádio Globo, após vencer o concurso Garota da Voz. Fez curso de locução esportiva e também já narrou jogos em web rádios.

Téo José

O narrador que começou no rádio e teve passagem por canais como SBT e RedeTV! era o principal locutor da Band, emissora onde trabalhou por doze anos, até o final de 2017. Dispensado do canal no final de janeiro, foi contratado pela Fox menos de um mês depois. Com larga experiência na narração da Fórmula Indy, Copas do Mundo e até Carnavais, Téo José é conhecido por bordões como “não perde mais” e “não é assim”.

Manuela Avena

Publicitária com pós-graduação em gestão esportiva, Manuela Avena vem da Bahia e tem 29 anos. Apesar de sempre ter gostado de futebol e de trabalhar como repórter esportiva, a moça não pensava em trabalhar diretamente com essa modalidade esportiva até pouco tempo. Nunca narrou um jogo profissionalmente e aprendeu o ofício na própria Fox, durante o processo seletivo, que ofereceu aulas de narração com acompanhamento de especialistas, e após a escolha das três narradoras.

Silva Júnior

Locutor que se tornou conhecido por seu trabalho no rádio, Silva Júnior passou por veículos com CBN, Rádio Globo e SporTV. Esta é sua segunda passagem pela Fox – chegou a sair da emissora em 2016, mas voltou ao canal poucos meses depois, em 2017.

Marco de Vargas

Locutor com passagem por empresas como a rádio Independente, o Grupo RBS e a SporTV, o gaúcho Marcos de Vargas está na Fox desde o início da operação do canal no Brasil, em 2012. O jornalista é conhecido por seu bordão “é rede!”, ao narrar um gol.

Comentaristas:

PVC

Paulo Vinícius Coelho, o PVC, tem na bagagem a cobertura de seis Copas do Mundo in loco, mas para o comentarista quanto mais melhor. “Se eu puder fazer doze vezes, eu quero”, diz. Dedicado, o jornalista, que aprendeu francês por causa da Copa da França, conta que está estudando russo há sete meses. “Não vou chegar falando brilhantemente, mas vou conseguir me comunicar um pouco e aliviar algumas situações do dia a dia. É diferente da Alemanha, em que todo mundo fala inglês – na Rússia ninguém fala inglês.” Sobre as expectativas em relação à seleção brasileira pós 7 a 1 no último mundial, ele é realista: “O Brasil é candidato, não é favorito. Não podemos esperar que vai levar de braçada depois do 7 a 1 há quatro anos. O futebol brasileiro nem acabou, nem já ganhou”.

Zinho

Crizam César de Oliveira Filho, o Zinho, tem experiência em Copa do Mundo, mas do “outro lado do balcão”, por assim dizer: integrou a seleção na Copa de 1994, quando o Brasil conquistou o tetracampeonato. Apesar de já ter tido o troféu nas mãos como jogador e de ter passado por times como Palmeiras, Flamengo e Vasco em diferentes funções, garante que ser comentarista tem sua emoção. “O comentarista vive mais o jogo do que o próprio diretor de time (cargo que ele exerceu no Flamengo), porque fica ali no estádio, participa do jogo”, diz. Sobre o possível hexacampeonato, Zinho afirma estar esperançoso. “Tem muita chance, estamos com uma seleção boa e o Tite é muito competente, até na gestão de pessoas, na administração das vaidades. Gosto muito dos jogadores convocados.”

Edmundo

O ex-jogador que passou por times como Vasco, Palmeiras e Flamengo, além da seleção brasileira – inclusive durante a Copa de 1998, como reserva de Romário e Ronaldo –, assinou o primeiro contrato para ser comentarista de futebol em 2009, com a RedeTV!. Passou ainda pela Band antes de deixar a emissora pela Fox Sports, em 2016.

Rodrigo Bueno

Jornalista esportivo com passagem por veículos como o jornal Folha de S.Paulo e canais ESPN e TV Cultura, foi contratado pela Fox em 2012. Colaborador da revista japonesa World Soccer Digest e da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS, da sigla em inglês), Rodrigo Bueno é conhecido por frases e expressões como “time pequeno é igual time grande, só que pequeno” e “gol de churrasco”.

Osvaldo Pascoal

Jornalista esportivo que já trabalhou em lugares como Band, TV Manchete e Rádio Globo, Osvaldo Pascoal foi também dirigente de clubes: passou pelo cargo no Goiás, Vila Nova, Figueirense e Guarani de Campinas. Integra a equipe da Fox desde 2017.

Fábio Sormani

O jornalista já passou por jornais como a Folha de S.Paulo e os canais Record, SBT, ESPN Brasil e SporTV, além de diversas rádios. Contratado da Fox desde o fim de 2013, é um dos comentaristas do Fox Sports Rádio, programa de debates apresentado por Benjamin Back.

Carlos Eugênio Simon

Jornalista, fez carreira, na verdade, como árbitro de futebol, apitando em jogos das Olimpíadas de Sidney e das eliminatórias da Copa do Mundo de 2002, 2006 e 2010, por exemplo. Foi contratado pela Fox em 2012 como comentarista.