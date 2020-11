Fotos: a vida e a obra de Maradona

O mundo do futebol chora nesta quarta-feira, 25, a perda de Diego Armando Maradona. O ex-jogador sofreu uma parada cardiorrespiratória na casa em que se recuperava de uma cirurgia na cabeça, na província de Tigre, ao norte da capital Buenos Aires, e morreu aos 60 anos. Campeão do mundo em 1986, ídolo máximo de argentinos e napolitanos, Maradona foi um personagem único, não apenas pelo talento de sua perna esquerda, mas também por sua personalidade, seus vícios, virtudes e defeitos. Relembre na galeria abaixo a vida e a obra do gênio argentino:

1/20 Maradona comemorando o título pela Argentina, em 1986 - (./EFE) 2/20 Diego Maradona, treinador da Argentina, abraça sua filha Dalma após a seleção da Argentina ser eliminada pela Alemanha, na Copa do Mundo de 2006 - (Jamie Squire/Getty Images) 3/20 Diego Maradona posa durante o 61º Festival Internacional de Cinema de Cannes, na França, em 2008 - (Matt Sayles/AP) 4/20 Diego Maradona mostra suas habilidades após a partida entre Ajax x Boca Juniors durante o torneio de futebol de Amsterdam, em 2005 - (Olaf Kraak/EFE) 5/20 Diego Maradona nas arquibancadas da partida entre Nigéria e Argentina, na Copa do Mundo, em 2018 - (Alex Livesey/Getty Images) 6/20 O ex-astro do futebol argentino Diego Maradona acena para a torcida no final de sua partida de despedida em Buenos Aires, Argentina, em 2001 - (Mario Cocchi/AP) 7/20 Maradona comemora a vitória da Argentina na Copa do Mundo em 1986, no México (Foto: Bob Thomas/Getty Images/VEJA) 8/20 Maradona como técnico da Argentina na Copa do Mundo de 2010 - (veja.com/Getty Images) 9/20 Diego Maradona joga com uma bola enquanto visita a Grande Muralha da China, em 2003 - (Diego Azubel/EFE) 10/20 Diego Maradona durante jogo amistoso realizado em Paris, 2016 - (Patrick Kovarik/AFP) 11/20 Careca, do Brasil e Maradona, da Argentina durante o jogo entre Brasil 0 x 1 Argentina, partida válida pela Copa do Mundo de Futebol, em 1990 - (Pedro Martinelli/VEJA) 12/20 Diego Maradona em ação pelo Boca Juniors, em 1995 - (Jean-Yves Ruszniewski/TempSport/Corbis/VCG/Getty Images) 13/20 Maradona esperando o início da partida entre o seu time, o Gimnasia y Esgrima La Plata, contra o Newell's Old Boys, em Rosario - (Luciano Bisbal/Getty Images) 14/20 Maradona e Romario durante Brasil x Argentina em partida válida pela Copa América de 1989 - (Ari Lago/Placar) 15/20 Maradona, do Boca Juniors, e Zico, do Flamengo durante amistoso em 1981 - (Rodolpho Machado/Placar) 16/20 Diego Maradona como técnico do Gimnasia y Esgrima La Plata - (Rodrigo Valle/Getty Images) 17/20 Maradona beijando o troféu da conquista da Copa do Mundo de Futebol, no Estádio Azteca - (Sérgio Sade/VEJA) 18/20 Diego Maradona durante sua apresentação como técnico do Gimnasia La Plata, em 2019 - (REUTERS/Agustin Marcarian/Reuters) 19/20 Maradona ordenando o time durante partida contra o Newell's Old Boys - (Luciano Bisbal/Getty Images) 20/20 Diego Maradona, técnico do Ginmasia La Plata - (Gustavo Garello//Fotos: a vida e a obra de Maradona/Getty Images)