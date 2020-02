Fortaleza vence, mas leva gol no fim e é eliminado da Sul-Americana

O Fortaleza derrotou o Independiente-ARG por 2 a 1, nesta quinta-feira, 27, na Arena Castelão, mas acabou eliminado da Copa Sul-Americana por conta do gol que levou em casa, já que o ‘Rey de Copas’ havia vencido a partida de ida por 1 a 0.

Com mais de 50 mil pessoas nas arquibancadas, o Fortaleza começou a partida em cima do Independiente. De pênalti, o volante Juninho abriu o placar aos 26 da primeira etapa. Do outro lado, o Rojo pouco chegou, mas assustou em contra-ataque ainda no fim do primeiro tempo.

Nos 45 minutos finais, o time de Rogério Ceni seguiu pressionando em busca do gol que garantiria a classificação histórica à próxima fase. Ele veio aos 33 minutos com Marlon, após passe de Gabriel Dias. A festa estava pronta.

Aos 47 minutos, no entanto, o lateral direito Bustos recebeu passe de Velasco e chutou entre o goleiro e a trave para diminuir o placar e colocar água no chope do tricolor cearense. A bola ainda desviou em Bruno Melo e atrapalhou Felipe Alves. Cinco minutos depois, o árbitro encerrou o confronto, decretando a eliminação do Fortaleza.

A torcida que, além de lotar a Arena, fez uma linda festa com luzes e mosaicos, aplaudiu e reconheceu o esforço do Leão.