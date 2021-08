Fortaleza marca no fim e vence o Palmeiras no Allianz Parque

Em partida muito movimentada pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza conseguiu vencer o Palmeiras por 3 a 2, com um gol no último minuto, neste sábado, 7, no Allianz Parque. O time da casa abriu o placar com gol contra de Titi, o clube cearense virou com Marcelo Benevenuto e Robson, Willian garantiu a igualdade no marcador ainda no primeiro tempo, e, aos 49 minutos da etapa final, Igor Torres marcou o tento da vitória do Fortaleza.

Agora, o Fortaleza chega aos 30 pontos, na terceira colocação, e fica a apenas dois justamente do líder Palmeiras. O clube paulista volta a entrar em campo na próxima terça-feira, 10, às 21h30 (de Brasília), quando encara o São Paulo pelas quartas de final da Copa Libertadores. Já o time cearense joga somente no próximo domingo, dia 15, às 18h15, quando enfrenta o Santos pelo Brasileirão.

Na partida, o time da casa abriu o placar aos 11 minutos do primeiro tempo. Mayke recebeu um bom lançamento de Wesley e cruzou rasteiro. Dentro da área, o zagueiro Titi mandou contra a própria meta.

Os visitantes empataram pouco depois, aos 17 minutos. Lucas Crispim cobrou falta para a entrada da pequena área e o zagueiro Marcelo Benevenuto subiu sozinho para marcar de cabeça.

Já aos 24 minutos, o Fortaleza virou. Romarinho mandou uma bomba de fora da área e Weverton espalmou nos pés de Robson, que teve apenas o trabalho de mandar para o fundo da rede.

O Palmeiras empatou aos 33 minutos ainda da etapa inicial. Gustavo Scarpa recebeu um lindo passe de Luan, invadiu a área pela direita e cruzou rasteiro para Willian, que só empurrou para o gol.

Nos acréscimos da etapa final, aos 49 minutos, o Fortaleza fez o gol da vitória. Pikachu recebeu lançamento dentro da área e cruzou para trás. Igor Torres mandou uma bomba e marcou o terceiro do clube cearense.