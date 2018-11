A festa foi completa na Arena Castelão: diante de sua apaixonada torcida, o Fortaleza celebrou a conquista antecipada do título da Série B do Campeonato Brasileiro com uma goleada por 4 a 1 sobre o Juventude, na noite desta quinta-feira, 15. O time do técnico Rogério Ceni teve mais uma bela atuação e ainda surpreendeu antes da partida, quando os jogadores entraram em campo fantasiados com as roupas dos ladrões da série espanhola “La Casa de Papel”.

Diante de mais de 57.000 pessoas, o destaque do jogo foi o atacante Gustagol, que marcou duas vezes e chegou a 30 gols na temporada. Marlon anotou o primeiro e o quarto do Leão e Hugo Sanches diminuiu para a equipe de Caxias do Sul.

Com o resultado, o Fortaleza chegou a 71 pontos e segue fazendo excelente Série B. Em contrapartida, o Juventude, á rebaixado à Série C, segue em 19º, com 35 pontos ganhos. Na última rodada, na próxima sexta-feira, 17, o Fortaleza enfrenta o Coritiba, fora de casa, às 19h15 (horário de Brasília). Já o Juventude vai receber o CSA, no Alfredo Jaconi, no sábado 18, às 17h.