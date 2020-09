Lionel Messi é o jogador de futebol mais bem pago do mundo em 2020. O atacante argentino do Barcelona aparece no topo do ranking elaborado pela revista Forbes, divulgado nesta segunda-feira, 14, com vencimentos anuais que chegaram a 126 milhões de dólares (equivalente a 664 milhões de reais pela cotação anual), sendo 92 milhões de dólares em salário e 34 milhões em contratos de patrocínio.

Com isso, Messi se tornou o segundo jogador de futebol a ultrapassar a marca da 1 bilhão de dólares recebidos ao longo da carreira, igualando feito de Cristiano Ronaldo. O goleador português da Juventus foi o segundo da lista de 2020, com 117 milhões de dólares (616 milhões de reais).

Neymar, que recentemente trocou a Nike pela Puma, é o único brasileiro no top 10 e aparece em terceiro com 96 milhões de dólares (505 mi de reais). Ele é seguido por seu companheiro de Paris Saint-Germain, o francês, Kylian Mbappé, que aos 21 anos já recebe com 42 milhões de dólares por ano. A lista conta com outros dois franceses: Paulo Pogba (6º) e Antoine Griezmann (7º). O espanhol David De Gea é o único goleiro do ranking, em 10º.

A Forbes explica que apurou os números em contato com agentes de jogadores, patrocinadores comerciais e especialistas em futebol nos Estados Unidos e na Europa. Os valores não incluem impostos.

Os mais bem pagos de 2020 de acordo com a Forbes

1 – Lionel Messi (Barcelona e Argentina): 126 mi de dólares

2 – Cristiano Ronaldo (Juventus e Portugal): 117 mi dólares

3 – Neymar (PSG e Brasil): 96 mi de dólares

4 – Kylian Mbappe (PSG e França ): 42 mi de dólares

5 – Mohamed Salah (Liverpool e Egito) 37 mi de dólares

6 – Paul Pogba (Manchester United e França) 34 mi de dólares

7 – Antoine Griezmann (Barcelona e França): 33 mi de dólares

8 – Gareth Bale (Real Madrid e País de Gales): 29 mi de dólares

9 – Robert Lewandowski (Bayern Munich e Polônia): 28 mi de dólares

10 – David de Gea (Manchester United e Espanha): 27 mi de dólares

(com agência Reuters)