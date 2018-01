Fora da UTI, ex-atacante Warley segue com quadro estável

O ex-atacante da seleção brasileira e atual gerente de futebol do Botafogo da Paraíba, Warley, já deixou a UTI e segue em quadro estável após receber facadas em tentativa de assalto na última sexta-feira, em João Pessoa (PB).

O jogador foi levado ao Hospital do Trauma, mas transferido ao Hospital Nossa Senhora das Neves, na própria sexta-feira. No fim da manhã desta segunda, foi atualizado o quadro médico do ex-jogador. Na tarde de domingo ele teve alta da UTI e agora segue em recuperação no setor de internação, com consciência.

O ex-jogador de 39 anos passou por uma pleuroscopia (realização de uma cirurgia para detectar um possível perfuramento no pulmão) após receber duas facadas nas costas. Agora, como forma de recuperação, faz sessões de fisioterapia. Warley atuou por grandes clubes do país, como São Paulo, Grêmio e Palmeiras. Pela seleção brasileira, disputou quatro jogos, pela Copa das Confederações de 1999, da qual foi vice-campeão.