Fora da TV, saiba como assistir ao jogo do Atlético-MG pela Sul-Americana

O Atlético Mineiro faz a sua estreia na Copa Sul-Americana nesta quinta-feira 6, às 21h30 (horário de Brasília). O time dirigido pelo técnico venezuelano Rafael Dudamel viaja até Santa Fé, na Argentina, para enfrentar o Unión no jogo de ida da primeira fase da competição. Sem transmissão na TV, a partida será exibida pela plataforma de streaming DAZN.

No ano passado, o Galo foi longe no torneio e chegou até as semifinais, quando foi eliminado pelo Colón. A equipe é a maior rival do Unión, adversário da primeira fase em 2020.

O jogo da volta está marcado para o próximo dia 20, no Mineirão, em Belo Horizonte. Se passar de fase, o Atlético terá que aguardar um novo sorteio para descobrir o próximo adversário. Os outros representantes brasileiros na competição são Bahia, Fluminense, Fortaleza, Goiás e Vasco.