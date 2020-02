Fora da TV, saiba como assistir a Flamengo x Madureira pelo Carioca

O Flamengo enfrenta o Madureira neste sábado 8, a partir das 18h (de Brasília), no Maracanã, em jogo válido pela 6ª rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Como o clube-rubro negro não fechou um novo contrato com a Globo para direitos de transmissão, apenas os torcedores presentes no estádio assistirão à partida, que será transmitida por rádios cariocas e, sem imagens, pelo YouTube e Facebook da FlaTV. O site de PLACAR fará narração minuto a minuto a partir das 17h40.

O técnico Jorge Jesus deverá escalar pela segunda vez seus principais jogadores, após iniciar o campeonato com time sub-20. O Flamengo ocupa a 2ª colocação do Grupo A e depende de seu próprio resultado para garantir vaga na semifinal do primeiro turno. Terceiro colocado no Grupo B, o Madureira precisa vencer o Flamengo e torcer contra Fluminense, que fará clássico contra o Botafogo, simultaneamente.

Para o confronto contra o Madureira, o Flamengo contará com apoio de seus torcedores, que compraram 55 000 ingressos, segundo a última parcial divulgada pelo clube. A carga total de bilhetes disponíveis é de 58 000. O jogo marcará uma homenagem do time rubro-negro às vítimas do incêndio no Ninho do Urubu, que completará um ano neste sábado.