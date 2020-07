Fora da TV, Flamengo recebe o Volta Redonda pela semifinal da Taça Rio

Em um primeiro momento comemorada, a decisão do Flamengo de não entrar em acordo com a TV Globo para buscar formas alternativas para a exibição de suas partidas provocou o primeiro ruído com a torcida rubro-negra. Neste domingo, o time de Jorge Jesus entrará em campo às 16 horas contra o Volta Redonda pela semifinal da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. Com portões fechados, o jogo será transmitido com exclusividade na plataforma de streaming MyCujoo, com a cobrança de ingresso (10 reais por usuário, valor isento para sócios-torcedores do clube) para acessar o conteúdo.

Desde a edição da Medida Provisória que deu ao time mandante a prerrogativa de negociar sozinho como quer negociar os direitos de transmissão de suas partidas, o Flamengo já exibiu um jogo pela internet: contra o Boavista, na última quarta-feira, a disputa foi exibida de graça pelo YouTube – foram arrecadados cerca de 700 000 reais em doações voluntárias dos torcedores. Agora, a cobrança compulsória provocou revolta em parte da torcida, que inclusive pichou os muros da sede do clube na Gávea em forma de protesto à medida.

Rodolfo Landim, presidente do rubro-negro, justificou a decisão em entrevista neste sábado. “O momento é difícil para todo mundo. É difícil pro Flamengo também. A gente tem que pagar jogadores, tem que honrar os compromissos”, disse o mandatário ao canal Fox Sports. “Se ninguém pagar, o Flamengo não tem condição de colocar o time que ele bota em campo.”

O clube divulgou um comunicado em seu site oficial dizendo que o valor de 10 reais corresponde a, aproximadamente, um quarto do preço de um ingresso de um jogo de semifinal no estádio do Maracanã. “Vale lembrar que, com a transmissão online, toda a família pode assistir reunida, pagando um único acesso, o que torna o valor unitário ainda menor”, pontuou o Flamengo.