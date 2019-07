Fora da TV: como assistir a Fluminense x Peñarol pela Sul-Americana

Se as coisas vão mal para o Fluminense no Campeonato Brasileiro, do qual integra a zona de rebaixamento, na Copa Sul-Americana a situação é bem mais confortável. Depois de vencer o primeiro jogo das oitavas de final no Uruguai por 2 a 1, o time carioca recebe o Peñarol nesta terça-feira, 30, pela partida de volta da competição continental. O duelo será no Maracanã, às 21h30, e terá transmissão exclusiva pelo serviço de streaming da DAZN.

Os dois gols de Yony González no estádio Campeón Del Siglo, em Montevidéu, deram uma grande vantagem para o Fluminense. A Copa Sul-Americana tem a regra do gol qualificado e os brasileiros podem até perder por 1 a 0 que se classificam entre as oito melhores equipes do torneio.

O técnico Fernando Diniz deve escalar o time titular. Em relação aos onze jogadores que começaram o jogo contra o São Paulo no final de semana, a única mudança será a volta do zagueiro Digão, que cumpriu suspensão no Brasileirão.

Quem passar pega o vencedor do duelo entre Corinthians e Montevideo Wanderers – os paulistas venceram a ida, na Arena Corinthians, por 2 a 0 e decidem a vaga no Uruguai nesta quinta-feira, 1º de agosto.