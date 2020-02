Fora da TV, saiba como assistir à estreia do Fluminense na Sul-Americana

A Copa Sul-Americana começa nesta terça-feira, 4, para o Fluminense. O time carioca inicia a caminhada em busca do título inédito contra o Unión La Calera, do Chile, às 21h30, no Maracanã. A partida tem transmissão exclusiva da plataforma de streaming DAZN.

Ainda sem Paulo Henrique Ganso, em processo de recuperação muscular, o técnico Odair Hellmann repete o quarteto ofensivo da vitória no clássico contra o Flamengo: Yago, Nenê, Miguel e Matheus Alessandro.

O jogo da volta está marcado para o próximo dia 18, em La Calera, no Chile. Se passar de fase, o Fluminense terá que aguardar um novo sorteio para descobrir o próximo adversário. Os outros representantes brasileiros na competição são Atlético-MG, Bahia, Fortaleza, Goiás e Vasco.

Confira a agenda de jogos da semana:

Terça, 4 de fevereiro

21h30 – Fluminense x U. La Calera (CHI)

Quarta, 5 de fevereiro

21h30 – Vasco x O. Petrolero (BOL)

Quinta, 6 de fevereiro

21h30 – U. Santa Fé (ARG) x Atlético-MG

