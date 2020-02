Fora da TV, como acompanhar Fluminense x Flamengo pelo Campeonato Carioca

O Fluminense enfrenta o Flamengo nesta quarta-feira 12, a partir das 20h30 (de Brasília), no Maracanã, em jogo válido pela semifinal da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Sem acordo com a Globo por direitos de transmissão, o clube rubro-negro não terá jogos televisionados durante a competição. Fora do estádio, o clássico poderá ser acompanhado em rádios cariocas e, sem imagens, no YouTube e Facebook da FlaTV. O site de PLACAR fará narração minuto a minuto a partir das 20h10.

A equipe tricolor venceu os rivais no primeiro clássico do ano, por 1 a 0, mas os rubro-negros utilizaram, assim como em outros jogos, seu time sub-20. Com o retorno dos titulares, que estavam em pré-temporada, o Flamengo torna-se favorito para o confronto, apesar da melhor campanha do Fluminense.

O técnico português Jorge Jesus terá apenas um desfalque para o clássico, pois o zagueiro Rodrigo Caio se recupera de corte no joelho. No lado tricolor, o treinador Odair Hellmann não poderá contar com os zagueiros Frazan, que se recupera de lesão no joelho, e Nino, que está retornando do torneio Pré-Olímpico.

Confira as prováveis escalações para o clássico:

Fluminense

Goleiro: Muriel

Defensores: Gilberto, Luccas Claro, Digão e Egídio

Meias: Henrique, Yuri e Nenê

Atacantes: Marcos Paulo, Wellington Silva e Evanílson

Flamengo

Goleiro: Diego Alves

Defensores: Rafinha, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Filipe Luís

Meias: Willian Arão, Gerson, Éverton Ribeiro e Arrascaeta

Atacantes: Bruno Henrique e Gabriel Barbosa