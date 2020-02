Fora da TV, como acompanhar Flamengo x Boavista pela Taça Guanabara

O Flamengo enfrenta o Boavista neste sábado 22, a partir das 18h (de Brasília), no Maracanã, em jogo válido pela final da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Como o clube-rubro negro não fechou um novo contrato com a Globo para direitos de transmissão, apenas os torcedores presentes no estádio assistirão à partida, que será transmitida por rádios cariocas e, sem imagens, pelo YouTube e Facebook da FlaTV. O site de PLACAR fará narração minuto a minuto a partir das 17h40.

O time rubro-negro, apesar de ainda estar no início da temporada, já atravessa maratona de decisões nas últimas semanas. Após ser campeão da Supercopa do Brasil, diante do Athletico Paranaense, o Flamengo foi para o Equador na última quarta, onde empatou com o Independiente Del Valle, em 2 a 2, no jogo de ida da Recopa Sul-Americana. A decisão deste sábado, contra o Boavista, antecede o jogo de volta da Recopa, na quarta.

Em meio à maratona, o técnico Jorge Jesus perdeu o atacante Bruno Henrique, que sofreu uma lesão no joelho contra o Del Valle, mas não precisará de cirurgia. O zagueiro Rodrigo Caio, outra peça importante do esquema do treinador português, se recupera de lesão na coxa, também na partida contra o time equatoriano e desfalcará o clube contra o Boavista.

Prováveis escalações:

Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Léo Pereira, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Arão, Gerson, Éverton Ribeiro e Arrascaeta; Pedro e Gabigol

Boavista: Kléver; Wellington Silva, Douglas Pedroso, Elivelton e Jean; Fernando Bob, Jefferson Renan, Erick Flores, Tartá e Michel; Caio Dantas