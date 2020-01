Fora da TV, como acompanhar a estreia do Flamengo pelo Carioca

O Campeonato Carioca começa neste sábado, 18, com o atual campeão em campo. O Flamengo estreia às 16h contra o Macaé, no estádio do Maracanã, em jogo que não terá transmissão. O clube não aceitou o contrato da Globo e ficará de fora da TV no Estadual. Para acompanhar todos os detalhes da partida, acompanhe o relato ao vivo no site de VEJA.

“O Flamengo informa que, em razão do término de seu contrato com o Grupo Globo para a transmissão do Campeonato Carioca e a posição da emissora em só renová-lo mantendo exatamente as mesmas condições comerciais acertadas em 2016, não levando em conta a nova fase do Flamengo e nenhum dos pontos sugeridos pelo clube para uma possível renovação, os jogos de nosso time de futebol profissional no Carioca 2020 não serão transmitidos nos canais abertos da Globo, no SporTV em TV paga e no canal Premiere”, comunicou o clube em nota.

O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, detalhou o impasse com a Globo durante o evento de lançamento do Campeonato Carioca. Segundo ele, o clube rubro-negro recebe a mesma quantia de Fluminense, Vasco e Botafogo, mas “sozinho é maior do que os outros três somados”.

O maior campeão carioca com 35 títulos não dará muita importância ao campeonato em 2020. O Flamengo vai jogar os primeiros jogos com uma equipe formada por jogadores do time sub-20, além de atletas pouco aproveitados no ano passado. O grupo que participou do Mundial de Clubes em dezembro só retorna das férias no próxima dia 27. O técnico flamenguista será Maurício Souza.