Neymar marca presença na festa de aniversário de Vinícius Junior

Ao som de funk, o atacante Vinícius Junior, do Real Madrid, comemorou nesta terça-feira, 25, seu aniversário de 19 anos, no Rio de Janeiro. A festa contou com a presença de outros jogadores que não foram convocados por Tite para a disputa da Copa América: Rodrygo, que deixou o Santos nesta janela de transferência para jogar pelo Real, Marcelo, lateral do clube espanhol, e Neymar, cortado por lesão.

Neymar compareceu à festa do amigo, mas ficou pouco. Tirou foto ao lado do atacante, de Marcelo e de seu amigos Gabriel Medina, do surfe, e o cantor Thiaguinho.

Também nesta terça-feira, o atacante Neymar foi a uma festa junina na casa da cantora Anitta, mas, diferentemente de outras ocasiões em que também se recuperava de lesão, não fez fotos ou vídeos dançando em nenhum dos eventos.