Fora da Copa, Itália e Holanda perdem para Argentina e Inglaterra

Fora da Copa do Mundo de 2018, Itália e Holanda perderam para Argentina e Inglaterra em amistosos disputados nesta sexta-feira, na Europa. Os argentinos venceram os italianos por 2 a 0, enquanto os ingleses fizeram 1 a 0 contra a Holanda.

Mesmo sem Messi, poupado, a Argentina conseguiu boa vitória no Etihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra. Banega e Lanzini fizeram os gols da equipe sul-americana, que foi muito superior ao time italiano.

No Amesterdan Stadium, a Holanda não conseguiu usar o efeito de mandante a seu favor e perdeu da Inglaterra com um gol de Lingard, no segundo tempo.

Na próxima segunda-feira, a Holanda enfrenta Portugal, na Suíça; na terça, a Argentina joga com a Espanha em Madri; e Inglaterra enfrenta a Itália em Wembley.

Adversários do Brasil na Copa

Das três seleções que enfrentam o Brasil na primeira fase da Copa do Mundo na Rússia, Suíça e Costa Rica venceram, enquanto a Sérvia perdeu, na rodada de amistosos oficiais desta sexta-feira. Os suíços venceram a Grécia por 1 a 0, em Salonica, e a Costa Rica venceu a Escócia, em Glasgow, também por 1 a 0. E a Sérvia perdeu para o Marrocos no estádio Olímpico de Turim, na Itália, por 2 a 1.